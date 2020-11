foulard

Commerçant mode foulard en soie. Claire Nast remet au goût du jour les foulards et étoles. Comme une véritable invitation à voyager, la créatrice nous fait entrer dans un univers micro-organique, animalier et onirique. De la conception graphique à la fabrication, ces pièces emblématiques du vestiaire féminin sont intégralement réalisées en France et plus précisément à Lyon, capitale de la soie. Une marque de foulard à peindre aussi